Манчестер, Великобритания, , 22:24 — REGNUM 25-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии по футболу Габриэл Жезус с оценкой 10.0 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком прошедшего 34-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22.

Габриэл Жезус Football.ua

В матче с «Уотфордом», который состоялся 23 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад», Жезус отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также бразилец записал на свой счет одну успешную обводку и два удачных отбора.

В текущем сезоне Габриэл Жезус принял участие в 24-х матчах чемпионата Англии по футболу, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бразильца 4 (3+1) очка по системе гол+пас в шести встречах.