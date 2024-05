Вашингтон, 26 апреля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Вокалист Мартин Кортни из американской инди-рок-группы Real Estate поделился подробностями о своем втором сольном альбоме Magic Sign и выпустил песню Corncob в качестве первого превью пластинки. Об этом 26 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыка

Песня Corncob — это первое превью нового сольного альбома Кортни, которое последовало за его появлением на сингле Family Portrait под названием YES! SSS в августе прошлого года.

Мартин Кортни также сформулировал основной посыл песни: «Песня о том, как раздвинуть границы того места, где ты вырос, пока ты не исчерпаешь в себе силы. Песня о бесцельных детях, ищущих направление в жизни».

Альбом Magic Sign последует за дебютным сольным альбомом Кортни 2015 года Many Moons и был написан в 2020 и 2021 годах.