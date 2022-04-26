Лондон, , 22:44 — REGNUM Британскому режиссёру Ридли Скотту («Чужой») не позволили превратить Вестминстерский собор (Великобритания) в Московский Кремль для фильма «Наполеон». Об этом пишет издание Lenta. ru 26 апреля.

Ридли Скотт Скриншот видео на YouTube

Как сообщает источник, продюсерам картины удалось заранее договориться о съёмках в храме, однако они так и не дождались разрешения на декор здания со стороны представителей церкви. Таким образом, съёмочную группу вынудили заменить декорации на компьютерную графику.

Напомним, что «Наполеон» раскроет историю известного французского императора. Главную роль в ленте исполнит Хоакин Феникс.

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