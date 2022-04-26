Москва, 26 апреля 2022, 22:21 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Баканова на должность заместителя министра транспорта РФ.
Распоряжение опубликовано 26 апреля на официальном сайте правовой информации.
«Назначить Баканова Дмитрия Владимировича заместителем министра транспорта РФ », — указано в тексте документа.
Ранее Дмитрий Баканов работал главой департамента цифрового развития Минтранса, возглавлял компанию «Гонец» — единого оператора «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции, руководил «Почтовой логистической компанией».
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