Москва, , 22:21 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Баканова на должность заместителя министра транспорта РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Распоряжение опубликовано 26 апреля на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Баканова Дмитрия Владимировича заместителем министра транспорта РФ », — указано в тексте документа.

Ранее Дмитрий Баканов работал главой департамента цифрового развития Минтранса, возглавлял компанию «Гонец» — единого оператора «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции, руководил «Почтовой логистической компанией».

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