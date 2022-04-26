Мишустин назначил Дмитрия Баканова замом главы Минтранспорта РФ
Москва, 26 апреля, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Баканова на должность заместителя министра транспорта РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Михаил Мишустин
Распоряжение опубликовано 26 апреля на официальном сайте правовой информации.
«Назначить Баканова Дмитрия Владимировича заместителем министра транспорта РФ », — указано в тексте документа.
Ранее Дмитрий Баканов работал главой департамента цифрового развития Минтранса, возглавлял компанию «Гонец» — единого оператора «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции, руководил «Почтовой логистической компанией».