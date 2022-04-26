Москва, 26 апреля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. России следует активнее работать с русским населением Казахстана. Об этом 26 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Sibom Доля русских по районам и городам областного и республиканского подчинения Казахстана на начало 2021 года

Как сообщалоИА REGNUM, первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил о том, что Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, что вызвало резко негативную реакцию в российском обществе.

«Основная возможность давления на Казахстан — более активная работа с русскоязычным населением на севере страны. Кроме того, следует пригрозить прекращением транзита наиболее значимых казахстанских товаров через российскую территорию», — заявил эксперт.

Следует также создать угрозу конфискации имущества казахстанской элиты в России, полагает Трухачёв.

«И (неофициально) перестать препятствовать росту влияния Китая в южных регионах страны. Его в Казахстане боятся очень сильно», — заключил политолог.