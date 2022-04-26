Милан, Италия, , 22:16 — REGNUM Экономические показатели Италии последних недель свидетельствуют о том, что политика правительства неудачна, заявил 26 апреля глава фракции оппозиционной правоконсервативной партии «Братья Италии» в сенате страны Лука Чириани.

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Оппозиция потребует перераспределения бюджетных средств на неотложные нужды, речь пойдет в том числе о средствах, полученных по программам ЕС, добавил он.

Ранее предполагалось, что значительная часть средств фондов и грантов ЕС пойдет на «озеленение» и модернизацию экономики и инфраструктуры страны.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.