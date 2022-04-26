Донецк, 26 апреля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Ракетный обстрел города Макеевка (ДНР) устроили вечером 26 апреля украинские вооружённые формирования, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Рисунки детей Донбасса 10 лет, Макеевка

Огонь из БМ-21 «Град» украинские боевики открыли в 16:00 мск из населённого пункта Авдеевка: по Кировскому району города выпущено десять ракет. Также «Градами» ВСУ обстреляли село Любовка: в 18:20 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка они выпустили шесть ракет.

В 18:05 мск и в 18:37 мск украинские боевики обстреляли посёлок шахты 6/7 в городе Горловке. Стрельба велась со стороны населённого пункта Майорск: в первом случае ВСУ применили стрелковое оружие, во втором – тяжёлые миномёты, выпустив шесть мин калибра 120 мм.

Кроме того, под огонь ВСУ попал посёлок Широкая Балка: со стороны населённого пункта Новгородское в 16:03 мск было выпущено три мины калибра 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулемёты.