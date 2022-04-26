Манчестер, Великобритания, , 22:11 — REGNUM 25-летний нидерландский опорный полузащитник Донни ван дек Бек, выступающий за «Эвертон» на правах аренды, вернется в «Манчестер Юнайтед» после завершения текущего сезона.

Донни ван де Бек Femke Kruize

По информации издание The Telegraph, ван де Бек входит в планы нового главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, который возглавит летом 2022 года.

В текущем сезоне Донни ван де Бек принял участие лишь в шести матчах за «ирисок» в рамках Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле ван де Бек провел 430 минут.

«Манчестер Юнайтед» выкупил ван де Бека у амстердамского «Аякса» 2 сентября 2020 года за 39 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.