Милан, Италия, , 22:11 — REGNUM В марте — апреле 2022 года в североитальянский регион Ломбардия (Милан) прибыли около 38 тысяч граждан Украины, при этом на территории региона (не только беженцам) было сделано лишь около 6,5 тысяч прививок от коронавируса, отмечают 26 апреля миланские СМИ.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

До недавнего времени непривитые граждане фактически поражались в правах, в отношении некоторых категорий был введен даже запрет на работу, напоминают издания.

Ситуация с коронавирусом в Италии улучшается, режим ЧС перестал действовать, однако столь резкий контраст (гражданам — требования прививаться, приезжим — отсутствие таких требований) не может быть объяснен только этим, полагают авторы.