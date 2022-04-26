Мадрид, , 22:06 — REGNUM 35-летний центрфорвард мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая по футболу Луис Суарес продолжит карьеру в МЛС.

Луис Суарес Ailura

Как сообщает издание Diariuof, Луис Суарес согласовал условия перехода в «Интер Майами». Футболист покинет «матрасников» после завершения сезона на правах свободного агента.

В текущем сезоне 35-летний Луис Суарес принял участие в 31-м туре чемпионата Испании, в котором отметился одиннадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Уругвая на счету форварда восемь голов в четырнадцати матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Суарес перешел в «Атлетико» 25 сентября 2020 года из каталонской «Барселоны» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 35-летнего нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.