История вопроса

Термин «телешоу», от английского show - «представление», утвердился в русском языке с 90-х годов. Так называют развлекательные или развлекательно-познавательные телепередачи. К категории телешоу можно отнести несколько разновидностей телепередач.

Ток-шоу, от английского talk– «говорить» - проводятся в форме разговора ведущего (ведущих) с приглашёнными в студию участниками каких-либо событий или экспертов по рассматриваемому вопросу. Зрители в студии также могут иногда участвовать в разговоре.

Музыкальные шоу проводятся в виде конкурсов исполнительского мастерства. Они отличаются от обычных музыкальных программ какой-то непредопределённостью результата.

К телешоу относятся также различные спортивные или интеллектуальные игры или викторины.

К категории «документальных» телешоу относятся телепередачи с короткими сюжетами о каких-либо событиях, в перерывах между которыми в студии идёт их обсуждение. Также к «документальным» относят так называемые реалити-шоу, основанные на принципе подглядывания за жизнью людей, которые, предположительно, ведут себя естественно.

Существуют также «театральные» шоу, в которых происходящее разыгрывается актёрами. В некоторых случаях развлекательный характер таких шоу не скрывают, иногда – игра актёров трактуется как реконструкция реальных событий.

