Москва, 26 апреля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Продюсер Сергей Лавров назвал сумму, которую получает балерина Анастасия Волочкова за участие в «Пусть говорят». Об этом пишет портал CT News 26 апреля.

Анастасия Волочкова

«Минимум полтора миллиона получает за каждую программу», — рассказал продюсер. Однако пока что неизвестно, в каком количестве выпусков снимется Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова заявила о том, что в Москве стартовали съёмки новых выпусков «Пусть говорят» после длительного перерыва. Также балерина намекнула на своё появление в телешоу в ближайшее время.