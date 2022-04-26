Москва, 26 апреля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. У населения Приднестровья паники нет, но есть тревога и озабоченность. Об этом заявил 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры государственного управления Приднестровского государственного университета Илья Галинский.

Дмитрий Синица ИА REGNUM Приднестровье. Тирасполь

Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Приднестровье — мирное государство, которое строит свою жизнь в соответствии с принципами мира, безопасности и сотрудничества с соседними странами. Естественно, с начала специальной военной операции России на Украине у граждан республики появилось больше опасений и озабоченностей в связи с возможностью втягивания Приднестровья в военный конфликт без его согласия. Однако в большой степени это было все-таки такое отдаленное восприятие сего. Жизнь в Приднестровье текла так же, как и год назад, и пару месяцев, если не считать большого количества беженцев из Украины, которые внесли в общественное сознание Приднестровья какие-то коррективы», — заявил политолог.

Разговоры о возможных диверсиях велись на уроне «дворовых скамеечек», пояснил эксперт.

«Ничего подобного у нас не было с начала 90-годов прошлого века. Естественно, что среди населения начали распространяться различные слухи о террористах, об украинских диверсантах (мол, до украинской границы от посёлка «Маяк» всего 8−9 км), о возможном отношении к инцидентам властей Молдавии», — сообщил Галинский.

Точной информации никто представить не может. Точность подрыва говорит о том, что-либо была заложена взрывчатка, либо сработали беспилотники — скорее всего украинские, так как граница рядом, полагает политолог.

«Разумеется, власти ПМР отреагировали незамедлительно, сегодня состоялось заседание Совета безопасности ПМР, на котором были приняты соответствующие меры по укреплению безопасности республики. В ближайшие часы должен появиться указ президентаВадима Красносельского о комплексе мер, этому способствующих», — рассказал эксперт.

Пока среди населения паники нет, есть только озабоченность, тревога и неопределенность — кто и зачем пытается взорвать ситуацию внутри и вокруг Приднестровья. Как отреагируют на эти инциденты Молдавия и Россия, подчеркнул Галинский.

«Кстати, Молдавия сейчас под руководством президентаМайи Санду проводит заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации, сложившейся в ПМР в связи с данными терактами. В ближайшее время, надеемся, ситуация проясниться, и станет понятно как Приднестровье должно строить дальше свою политику», — заключил политолог.

Напомним, что 25 апреля 2022 года в Тирасполе неизвестными было атаковано и обстреляно из гранатомётов здание Министерства госбезопасности ПМР. Также были атакованы военный аэродром близ Тирасполя, воинская часть в селе Парканы, взорван радиотранслятор.