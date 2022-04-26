Рим, 26 апреля, 2022, 22:00 — ИА Регнум. С конца февраля по настоящее время с Украины в Италию прибыли 101,5 тысячи человек, сообщили в МВД страны 26 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Чуть более половины прибывших — женщины, более трети — несовершеннолетние граждане.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. На прием беженцев выделено 500 млн евро.