Мадрид, , 21:57 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 36-летний центральный полузащитник «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич останется в мадридском клубе до лета 2023 года.

Лука Модрич Дмитрий Журавель

Также сообщается, что в ближайшее время «сливочные» объявят о подписании нового пятилетнего соглашения с нападающим сборной Бразилии Винисиусом Жуниором.

В текущем сезоне Лука Модрич принял участие в 24-х турах испанкой Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету хорватского полузащитника четыре ассиста в десяти встречах.

Модрич выступает за «Реал» с 27 августа 2012 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 36-летнгео футболиста, согласно данным портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.