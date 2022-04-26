Рим, 26 апреля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Из-за роста цен на сырье и энергоносители 30% фермеров Италии в настоящее время работают в убыток, передают 26 апреля национальные СМИ со ссылкой на исследования Crea и Coldiretti.

(сс) hpgruesen Обработка полей удобрениями

Еще около 11% сельскохозяйственных предприятий вовсе остановили работы. Из-за ситуации на Украине возникла серьезная проблема с поставками удобрений.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.