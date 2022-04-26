Москва, 26 апреля 2022, 21:57 — REGNUM Мирные жители, уехавшие в центральные и западные регионы Украины, не могут вернуться, поскольку украинские вооружённые формирования не позволяют этого, сообщил 26 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Отметив, что российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили значительные территории ДНР, ЛНР, Херсонскую область, часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, представитель Минобороны рассказал, что сейчас происходит на этих землях.
Там налаживается мирная жизнь, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Стартовала посевная кампания.
Представитель Минобороны РФ добавил, что ВСУ блокируют все открываемые российской стороной гуманитарные коридоры.
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