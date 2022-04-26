Москва, 26 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Мирные жители, уехавшие в центральные и западные регионы Украины, не могут вернуться, поскольку украинские вооружённые формирования не позволяют этого, сообщил 26 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

U.S. Army Europe ВСУ

Отметив, что российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили значительные территории ДНР, ЛНР, Херсонскую область, часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, представитель Минобороны рассказал, что сейчас происходит на этих землях.

Там налаживается мирная жизнь, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Стартовала посевная кампания.

«Местное население, ранее выехавшее из этих районов в центральные и западные регионы Украины, в настоящее время не может вернуться назад. Киевский режим и боевики националистических вооружённых формирований всячески препятствуют возвращению домой своих граждан». Михаил Мизинцев

Представитель Минобороны РФ добавил, что ВСУ блокируют все открываемые российской стороной гуманитарные коридоры.