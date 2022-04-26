Лондон, , 21:53 — REGNUM 23-летний атакующий полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии по футболу Мартин Эдегор хочет видеть таранного форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в составе лондонского клуба.

Мартин Эдегор Luis Fernandez

«Он забавный парень. Он мой хороший друг и отличный игрок. Посмотрим, что он будет делать. Я не знаю, но, если он приедет в Англию, он, конечно, должен перейти к нам», — цитирует Эдегора издание Stadium Astro.

В текущем сезоне Мартин Эдегор принял участие в 31-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в подписании Холанда, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 150 миллионов евро, ближе всего «Манчестер Сити».