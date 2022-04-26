Звериноголовский район, Курганская область, , 21:52 — REGNUM В Звериноголовском районе Курганской области инспектор гостехнадзора осуждён за служебный подлог. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд 1dzer.ru

Установлено, что в 2019 и 2020 году сотрудник составил в отношении разных лиц пять подложных постановлений об административных правонарушениях, фактически не совершённых. Делал он это для улучшения служебных показателей.

Преступные действия подсудимого пресекли полицейские. Суд оштрафовал его на 120 тыс. рублей и лишил на год права занимать определённые должности.