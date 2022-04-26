Белград, , 23:02 — REGNUM В течение своего второго президентского срока Александр Вучич планирует сосредоточиться на экономическом развитии Сербии и сохранении мира и стабильности в регионе. Об этом Вучич заявил 26 апреля в Белграде во время встречи с председателем комитета по международным делам Государственной думы РФ Леонидом Слуцким.

Александр Вучич Duma.gov.ru

Вучич высказал надежду, что конфликт на Украине закончится в скором будущем, и что в этой стране будет установлен долгосрочный мир, говорится в сообщении кабинета президента Сербии.

Вучич также отметил, что Сербия продолжит евроинтеграцию параллельно с сохранением хороших дружеских отношений с Россией.

Собеседники обсудили в том числе дальнейшее развитие сербско-российских двухсторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической сфере.

Напомним, что Сербия намерена в ближайшее время оговорить с Россией условия нового долгосрочного контракта на поставки газа.

Вучич победил на президентских выборах 4 апреля.