Лондон, 26 апреля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Валлийская электронная музыкантша и продюсер Келли Ли Оуэнс представила новый сингл One в качестве последнего превью своего альбома LP.8 перед его релизом в пятницу, 29 апреля. Об этом 26 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот The Line Of Best Fit Келли Ли Оуэнс

One — это третий трек с альбома LP.8, следующий за лид-синглами прошлого месяца Sonic 8 и Olga.

LP.8 последует за вторым альбомом Оуэнс — Inner Song 2020 года — который получил в прошлом году премию Welsh Music Prize. Лассе Мархауг, известный по работе с Merzbow, Sunn O))), выступил соавтором и сопродюсером нового альбома.

О названии будущего альбома Оуэнс сказала: «Для меня 8 означает завершение — альбом, который будет бесконечно пульсировать вместе со мной лично».