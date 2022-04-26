Рим, 26 апреля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Итальянское популистское «Движение 5 звезд» (занимает около трети мест в парламенте страны) не будет поддерживать поставки «не оборонительного» оружия в Киев, заявили 26 апреля руководители партии.

ESOF2020 Trieste Джузеппе Конте

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Нужно стремиться избегать эскалации конфликта, убеждены популисты.

«Движение» входит в состав правящей коалиции, его лидер — экс-премьер страны Джузеппе Конте.

Представители большинства политических партийи всех основных СМИИталии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.