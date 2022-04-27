27 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова спикера Госдумы о том, что после организации попытки покушения на российских журналистов Украину можно назвать террористическим государством.

Елизавета Коробова, , 00:14 — REGNUM Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Украина — террористическое государство, а её президент Владимир Зеленский должен понести ответственность после того, как Киев планировал совершить покушение на российских журналистов, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 26 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Натуральное УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России», — пишет Кирилл А.

Многие пользователи пришли к выводу, что нынешнее киевское руководство всеми своими характеристиками укладывается в понятие террористического. Действия бандеровцев ставят их в один ряд с самими отмороженными исламистскими радикалами, с которыми ведут войну все здравомыслящие страны планеты.

«Украина — государство-террорист. Это очевидно как белый день. Есть аналогичное государство-террорист, — это ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Украина и исламистские боевики очень схожи по своим действиям. Так же, как и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Украину спонсируют США для дестабилизации обстановки в регионе», — указывает Ruslan Z.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский активно содействуем всему тому терроризму, который цветёт и пахнет на бандеровской Украине.

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всё правда. Террористами на Украине заведует наркоман в президентском кресле!» — уверена Лилия Я.

«К сожалению, Украина стала террористической из-за главенства в ней западной марионетки — наркомана, привыкшего на камеру с голой задницей бегать. В такой атмосфере не только террористы, но и любые другие экстремисты голову поднимать начнут», — считает Виктор Т.

Часть людей полагает, что российскому руководству с самого начала спецоперации на Украине следовало обозначить террористическую сущность киевского режима.

«Давно пора было это сделать – начать называть вещи своими истинными именами. А то всё братья да братья… Зеленский нам никакой не брат. Террористы – враги человечества и подлежат уничтожению», — отмечает Татьяна П.

Ряд пользователей уверены в том, что рано или поздно Зеленский ответит за все свои преступления, став примером для будущих поколений, что бывает, когда продаёшь душу дьяволу.

«Думаю, что уже в ближайшее время Зеленский очень хорошо ответит за свои поступки, да и жизнь бумерангом всё ему вернёт! Люди скоро поймут, что и как у них устроено, а также какой наркоман во всём этом кошмаре виноват!» — поделилась своим мнением Виктория А.

Нашлись и те, кто призвал не забывать и про западных кураторов Зеленского, которые нашёптывают ему в ухо все эти террористические схемы.

«Я согласна с тем, что Зеленский как президент Украины обязан отвечать, но скорее всего, заказ был не только от него, но и от его западных кураторов, которые сейчас в действительности и управляют Украиной целиком и полностью. Они рано или поздно тоже должны ответить за свои поступки. Нельзя забывать о том, что на украинском игровом поле есть не только пешки, но и другие фигуры, которые прячутся за своими марионетками», — написала Яна К.

Напомним, 26 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что Украина — террористическое государство, а её президент Владимир Зеленский должен понести ответственность после того, как Киев планировал совершить покушение на российских журналистов.