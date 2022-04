Лос-Анджелес, США, , 21:43 — REGNUM Австралийская хип-хоп-исполнительница Sampa The Great (Сампа Тембо) представила новый сингл Lane, записанный при участии рэпера Дензела Карри. Об этом 26 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Дензел Карри Скриншот YouTube

Песня Lane последовала за появлением Сампы на альбоме Mwanjé под названием Wildones в феврале. Sampa The Great поделилась своим видением нового сингла: «Мы не собираемся оставаться только на одном пути, мы собираемся создать несколько… Мое истинное «я» побуждает меня исследовать разные пути и выходить за рамки того, что я думаю, что знаю о себе».

Дебютный альбом под названием The Return рэп-исполнительницы Sampa The Great вышел в 2019 году.

