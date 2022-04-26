Италия, 26 апреля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Третья мировая война уже началась, заявил в интервью Affari Italiani 26 апреля экс-спикер парламента Италии Фаусто Бертинотти.

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Нужно перестать говорить о поставках оружия и вместо этого говорить о переговорах, убежден политик.

Представители большинства политических партийи всех основных СМИИталии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.