Улан-Батор, 26 апреля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В Улан-Баторе состоялась дискуссия по теме «Вызовы, стоящие перед монгольской экономикой, в связи с российско-украинской проблемой». Участники дискуссии отметили, что нынешний кризис негативно влияет на экономику Монголии, поскольку поставки из России составляют 32% импорта Монголии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

«Кризис между Украиной и РФ негативно влияет на экономику нашей страны. Например, уровень инфляции Монголии достиг 14,2%. На повышение инфляции повлияли такие причины, как сбои в логистике и рост цен на топливо, которое импортируется из России», — отметила исполнительный директор Академии банковского дела и финансов Гунгаагийн Бумчимэг.

По её данным, из России Монголия импортирует 27% продуктов питания, 88% удобрений, 90% топлива и 20% электроэнергии.

Как рассказала эксперт, кризис между Украиной и Россией также влияет на курс валют и золото-валютные резервы Монголии.

«Раньше наши официальные резервы в иностранных валютах составляли 4,8 млрд долларов, в первом квартале 2022 года они уменьшились до 3,2 млрд долларов», — обратила внимание Гунгаагийн Бумчимэг.

Другой участник дискуссии, исследователь международных отношений, профессор Дашдоржийн Баярхуу отметил, что из-за кризиса меняется мировой порядок и подчеркнул, что Монголии необходимо прояснить свою нейтральную политику и позицию в российско-украинском кризисе.