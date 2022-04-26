Буэнос-Айрес, , 21:56 — REGNUM Стоимость экспорта Аргентины в марте 2022 года достигла рекордных 7,352 миллиарда долларов, что на 28,5% больше, чем в феврале. Об этом сообщает новостное агентство Buenos Aires Times.

Экспорт

Согласно опубликованным данным, только 4,9% роста обеспечивается увеличением объема экспортируемых товаров, основной же рост произошел из-за скачка мировых цен на сырьевые товары.

Импорт Аргентины в марте вырос на 33% и достиг 7,073 миллиарда долларов. При этом 16,7% роста было обеспечено увеличением объемов поставок, а еще 13,7% — ростом цен.

Основными покупателями аргентинских товаров стали Бразилия (12,7%), США (7,5%) и Китай (6,5%), в то время как наибольшие поставки в страну обеспечивали Китай (24,5%), Бразилия (19,2%), США (8,3%) и Германия (3,5%).

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