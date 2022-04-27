27 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Не рассказывать сейчас юношам о целях и задачах СВО, о наших новых героях, освобождающих Украину от нацизма и предотвращающих новую нацистскую угрозу для нашей страны — это саботаж. Или заведомая провокация?

Михаил Демурин, , 00:17 — REGNUM В министерстве обороны сообщили: военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции, доставили письма от учащихся российских школ из разных регионов страны. Послания — с рисунками, стихами, пожеланиями, словами благодарности — доставили прямо на позиции. Солдаты и офицеры в ответ просят поблагодарить ребят — их письма доставили им огромную радость.

Альберт Анкер. Сельская школа

Такая акция, конечно, говорит о качественной, заинтересованной работе педагогов в школах, где учатся эти ребята, о том, что и в их семьях родители должным образом относятся к делу воспитания подрастающего поколения.

Вот что, однако, в этой связи меня поразило как раз вчера. Товарищ рассказал, что его сын в числе старшеклассников со всей страны ездил 10−15 апреля на военные сборы по типу начальной военной подготовки в военно-патриотический лагерь «Авангард» на территории парка «Патриот». Всё там было идеально: кормежка, спортивные уроки, тренажеры. Лекции знаменитых и успешных. Открывал эти сборы два года тому назад министр обороны Шойгу, то есть Минобороны их курирует. Президент Путин приветствие посылал… А вот о специальной военной операции за все пять дней не было сказано ни слова. Ни одного выступления героев, ни одной встречи с выздоравливающими после ранений бойцами! Вожатые шепнули, что это табу, запрещено.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Дарья Антонова © ИА REGNUM

Товарищ написал туда (он мидовский работник, своего добьётся), устно обратился. В ответ пока отписки и отговорки: это лагерь «воспитательно-развлекательный», под молодежь. Мол, это всё про спорт, развлечение, туризм; не про идеологию, не про воспитание. И уж тем более — не про идеологию. Впрочем, у нас ведь её и нет?

Ну хорошо, не про идеологию. Но не рассказывать сейчас юношам о целях и задачах СВО, о наших новых героях, освобождающих Украину от нацизма и предотвращающих новую нацистскую угрозу для нашей страны — это же саботаж. Или заведомая провокация? Как объяснить, что государство специально не использует такую замечательную возможность правильной работы с молодёжью? Специально ведь не использует!

Товарищ будет и дальше пытаться достучаться до кураторов этих сборов, а я обращаюсь к работникам информационного фронта: надо бы журналистское расследование провести — в чём всё-таки причины такого пренебрежения насущными задачами патриотического воспитания в парке «Патриот»?