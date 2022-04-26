Бухарест, , 21:32 — REGNUM Румыния полностью поддерживает призыв президента Молдавии Майи Санду к спокойствию после произошедших в Приднестровье терактов, а также надеется на полное возобновление стабильности на приднестровской земле. Об этом со ссылкой на заявление румынского министра иностранных дел Богдана Ауреску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Правительство Румынии hpgruesen

Богдан Ауреску «Попытки неоправданной эскалации напряженности не способствуют поддержанию предсказуемой и стабильной обстановки и не отвечают интересам жителей обоих берегов Днестра, особенно в нынешних условиях региональной безопасности. В более широком плане МИД Румынии подтверждает свою поддержку урегулирования приднестровской проблемы».

При этом в румынском внешнеполитическом ведомстве не уточнили, будут ли проведены на эту тему соответствующие консультации между Бухарестом и Кишиневом.

Напомним, утром 26 апреля в городе Маяк Григориопольского района Приднестровья неизвестные взорвали две вышки, принадлежащие местной телерадиокомпании. Накануне в Тирасполе обстрелу подверглось здание силовых структур республики.

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