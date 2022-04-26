Глава МИД Румынии выступил с заявлением по ситуации в Приднестровье
Бухарест, 26 апреля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Румыния полностью поддерживает призыв президента Молдавии Майи Санду к спокойствию после произошедших в Приднестровье терактов, а также надеется на полное возобновление стабильности на приднестровской земле. Об этом со ссылкой на заявление румынского министра иностранных дел Богдана Ауреску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
При этом в румынском внешнеполитическом ведомстве не уточнили, будут ли проведены на эту тему соответствующие консультации между Бухарестом и Кишиневом.
Напомним, утром 26 апреля в городе Маяк Григориопольского района Приднестровья неизвестные взорвали две вышки, принадлежащие местной телерадиокомпании. Накануне в Тирасполе обстрелу подверглось здание силовых структур республики.