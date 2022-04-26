Севилья, Испания, , 21:30 — REGNUM 30-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско, как сообщает испанское издание As, после завершения сезона может перейти в «Бетис» из Севильи.

Иско Дарья Антонова © ИА REGNUM

Если трансфер состоится, Иско станет самым высокооплачиваемым футболистом в составе «Бетиса». Клуб из Севильи готов платить испанцу 10 миллионов евро за сезон. Также сообщается, что трансфер Иско может спровоцировать уход Набиля Фекира из «Бетиса».

В текущем сезоне Иско принял участие в пятнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. За «Реал» 30-летний испанец выступает с 1 июля 2013 года после перехода из «Малаги» за 30 миллионов евро.