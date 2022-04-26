Вашингтон, 26 апреля, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Звезда документального сериала «Король тигров» Джо Экзотик рассказал о своих новых отношениях. Об этом 26 апреля пишет TMZ.

Скриншот клипа Джо Экзотика на песню Here Kitty Kitty Джо Экзотик

Джо Экзотик сравнивает себя и возлюбленного по имени Джон Грэм с героями саги «Сумерки». По мнению бывшего владельца частного зоопарка, их отношения с Грэмом похожи на роман Беллы Свон и Эдварда Каллена. По словам Экзотика, такой любви к себе он никогда не испытывал.

ИА REGNUM напоминает, что 1 апреля ряд СМИ сообщил о том, что Джо Экзотик подал документы на развод с Дилллоном Пассажем. Пара прожила в браке четыре года.