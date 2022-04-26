Москва, 26 апреля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Бенефициарами терактов в Приднестровье являются англосаксы. Об этом 26 апреля заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

ИА «Новости Приднестровья» Памятник воинам-миротворцам. Приднестровье

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«Кому-то очень хочется дестабилизировать ситуацию здесь. До сих пор Приднестровье страдало от телефонного терроризма, вчера прямой атаке подверглось госучреждение в центре Тирасполя, а сегодня выведены из строя радиопередающие антенны в поселке Маяк. Пока нет никакой информации, чьих это рук дело, и зачем все это делается», — сообщил эксперт.

По мнению политолога, на происходящее сейчас в Приднестровье нужно смотреть с точки зрения глобального противостояния между Западом и Россией. Какое-либо обострение обстановки здесь не выгодно никому из региональных игроков — ни Приднестровью, ни Молдавии, ни России.

«Приднестровье — это одна из тех «горячих точек» на постсоветском пространстве, где Россия не сможет не вмешаться. Здесь находятся ее миротворцы. На мой взгляд, бенефициарами дестабилизации в нашем регионе могут быть только англосаксы. Им хотелось бы, чтобы Москва отвлекала все больше ресурсов на новые вызовы и, в конечном итоге, перенапряглась», — полагает Шорников.

В Нагорном Карабахе российская дипломатия смогла остановить разрушительные сценарии, напомнил эксперт.

«Грузинские элиты, как оказалось, не намерены рисковать относительным благополучием своей страны и провоцировать напряженность с Абхазией и Южной Осетией. Приднестровье может показаться наиболее уязвимым для России регионом. Будем надеяться, что в той проверке региональной стабильности на прочность, которую мы сейчас проходим, у Москвы найдутся инструменты сдерживания», — подытожил Шорников.

Напомним, что 25 апреля в Тирасполе был атакован военный аэродром, а также из гранатомётов было обстреляно здание Министерства госбезопасности республики.