Париж, , 21:26 — REGNUM Как сообщает издание RMC Sport, главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте запросил у руководства «Пари Сен-Жермен» зарплату в размере 30 миллионов евро за сезон, если итальянский специалист согласится возглавить парижский клуб.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте (сс) Nazionale Calcio

По информации источника, Антонио Конте, который на данный момент занимает пост главного тренера лондонского «Тоттенхэм», зарабатывает лишь 17 миллионов евро в год.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» возглавляет Маурицио Почеттино, однако аргентинский специалист может покинуть парижский клуб после завершения текущего сезона.

После 34-х сыгранных туров «Пари Сен-Жермен», одержав 24 победы и набрав 78 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице Лиги 1.