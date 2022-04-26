Сантьяго, , 21:52 — REGNUM Правительство Чили объявило 25 апреля о повышении минимальной заработной платы в связи с ростом инфляции в стране. Об этом сообщает новостное агентство Pagina12.

Флаг Чили

Министр финансов Марио Марсель предложил увеличить минимальный доход для работников старше 18 лет на 59 долларов. Таким образом, с 1 мая минимальная заработная плата в стране составит 450 долларов, а с 1 августа — до 472 долларов.

«В случае, если накопленная годовая инфляция на декабрь 2022 года превысит 7%, то минимальный размер оплаты труда будет увеличен до 483 долларов. Аналогичным образом будут скорректированы заработные платы для работников моложе 18 или старше 65 лет», — рассказал министр.

Марсель также добавил, что государство готово предоставить малому бизнесу компенсации для смягчения последствий увеличения заработных плат.