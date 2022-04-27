27 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 00:15 — REGNUM Информация, согласно которой в марте Прибалтика вдвое увеличила объём закупок электричества у России по сравнению с январём 2022 года, несмотря на введение прибалтийскими странами антироссийских санкций, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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«Ну надо же… И кто бы мог подумать. А ведь так дышали, так дышали», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что эти данные говорят о том, что вся эта антироссийская, в том числе и санкционная истерия была лишь одним большим блефом. Все набросившиеся на Россию страны так и не смогли отказаться от российских энергоресурсов.

«Удивительно! Прибалты больше всех кричали о том, что надо отказаться от всего российского, а теперь-то что?» — не понимает Елена Д.

«М-да уж. Какие же они последовательные. А уж как орали, как орали, что ничего от «оккупантов» им не нужно: ни газа, ни света. Что случилось, граждане прибалты? Жить стало плохо без российского света?» — обращается Валентина Ц.

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Некоторые комментаторы отмечают, что от антироссийских санкций страны Прибалтики только проиграли, причём преимущественно в моральном плане, ведь они продолжают пользоваться благами, которые предоставляет им Россия — страна, против которой они развернули экономическую войну.

«Удивительная несостыковка. То им не нужны наши нефть и газ, то им нужно больше электроэнергии. Спекулянты чёртовы!» — возмущается Дарья Р.

«Типа «не будем покупать у них газ и производить из него электричество» на деле обернулось «будем покупать сразу электричество»?» — интересуется Матвей М.

Часть людей считает, что закупками электроэнергии Прибалтика способствует военной спецоперации России на Украине.

«Да-да, от газа они откажутся, конечно. Зато на электроэнергии вдруг у нас скачок продаж. В любом случае — спасибо им большое за рост российского ВВП. Вырученные от продажи электроэнергии деньги пойдут на борьбу с бандеровцами на Украине», — написал Кирилл З.

«Вот это я понимаю — поддержка Украины! Ещё на рынке появилась нефть марки «Латвийская смесь», которая при ближайшем рассмотрении на 49% состоит из российской, но уже не подпадает под санкции. Весь мир с Украиной, как известно, все с Россией отношения разорвали и ничего у неё не покупают. Сказки на ночь для бандеровцев», — пишет Андрей Б.

«Это очень хорошая новость, на самом деле. Ещё больше денег будет у России на денацификацию Украины. Прибалты покупают у России электричество, наполняя бюджет нашей страны», — отмечает Котик М.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре и другие европейские страны придут к выводу, что невозможно скрывать очевидное — без России им жизни нет.

«Всего на три дня будет достаточно отключить всю Европу с прибалтами от электричества, газа и нефти из России, чтобы они прочувствовали всю нетленность незыблемых позиций Москвы, чтобы дурь выветрились из зомбированных мозгов», — указывает Сергей И.

Напомним, 26 апреля латвийский телеканал TV3 опубликовал материал, согласно которому в марте Прибалтика вдвое увеличила объём закупок электричества у России по сравнению с январём 2022 года, несмотря на введение прибалтийскими странами антироссийских санкций.