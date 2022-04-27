Светлана Рыбина, 27 апреля 2022, 00:15 — REGNUM Информация, согласно которой в марте Прибалтика вдвое увеличила объём закупок электричества у России по сравнению с январём 2022 года, несмотря на введение прибалтийскими странами антироссийских санкций, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640
Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

«Ну надо же… И кто бы мог подумать. А ведь так дышали, так дышали», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что эти данные говорят о том, что вся эта антироссийская, в том числе и санкционная истерия была лишь одним большим блефом. Все набросившиеся на Россию страны так и не смогли отказаться от российских энергоресурсов.

«Удивительно! Прибалты больше всех кричали о том, что надо отказаться от всего российского, а теперь-то что?» — не понимает Елена Д.

«М-да уж. Какие же они последовательные. А уж как орали, как орали, что ничего от «оккупантов» им не нужно: ни газа, ни света. Что случилось, граждане прибалты? Жить стало плохо без российского света?» — обращается Валентина Ц.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Семья сидит вокруг очага (фрагмент)
Генри Жюль Жан Жоффруа. Семья сидит вокруг очага (фрагмент)

Некоторые комментаторы отмечают, что от антироссийских санкций страны Прибалтики только проиграли, причём преимущественно в моральном плане, ведь они продолжают пользоваться благами, которые предоставляет им Россия — страна, против которой они развернули экономическую войну.

«Удивительная несостыковка. То им не нужны наши нефть и газ, то им нужно больше электроэнергии. Спекулянты чёртовы!» — возмущается Дарья Р.

«Типа «не будем покупать у них газ и производить из него электричество» на деле обернулось «будем покупать сразу электричество»?» — интересуется Матвей М.

Часть людей считает, что закупками электроэнергии Прибалтика способствует военной спецоперации России на Украине.

«Да-да, от газа они откажутся, конечно. Зато на электроэнергии вдруг у нас скачок продаж. В любом случае — спасибо им большое за рост российского ВВП. Вырученные от продажи электроэнергии деньги пойдут на борьбу с бандеровцами на Украине», — написал Кирилл З.

«Вот это я понимаю — поддержка Украины! Ещё на рынке появилась нефть марки «Латвийская смесь», которая при ближайшем рассмотрении на 49% состоит из российской, но уже не подпадает под санкции. Весь мир с Украиной, как известно, все с Россией отношения разорвали и ничего у неё не покупают. Сказки на ночь для бандеровцев», — пишет Андрей Б.

«Это очень хорошая новость, на самом деле. Ещё больше денег будет у России на денацификацию Украины. Прибалты покупают у России электричество, наполняя бюджет нашей страны», — отмечает Котик М.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре и другие европейские страны придут к выводу, что невозможно скрывать очевидное — без России им жизни нет.

«Всего на три дня будет достаточно отключить всю Европу с прибалтами от электричества, газа и нефти из России, чтобы они прочувствовали всю нетленность незыблемых позиций Москвы, чтобы дурь выветрились из зомбированных мозгов», — указывает Сергей И.

Напомним, 26 апреля латвийский телеканал TV3 опубликовал материал, согласно которому в марте Прибалтика вдвое увеличила объём закупок электричества у России по сравнению с январём 2022 года, несмотря на введение прибалтийскими странами антироссийских санкций.