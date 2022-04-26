Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 21:39 — REGNUM Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс подтвердил 25 апреля, что региональный минздрав приостанавливает действие сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

С ноября 2021 года бразильцы были обязаны предъявлять сертификаты о вакцинации для доступа к общественным местам, таким как стадионы, кинотеатры, музеи, театры и концертные залы. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации было принято решение отменить данную меру.

«Предложение было основано на текущей эпидемиологической обстановке, которая может считаться благоприятной и стабильной. В случае изменения обстановки ограничительные меры могут быть возвращены», — говорится в заявлении минздрава.