Манчестер, Великобритания, , 21:16 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет мадридский «Реал». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Филип Фоден, Габриэл Жезус.

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.

Матч обслужит румынская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Последняя встреча «горожан» со «сливочными» завершилась минимальной победой клуба АПЛ со счетом 2:1.