Вашингтон, 26 апреля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Актриса Виола Дэвис, сыгравшая Мишель Обаму в сериале «Первая леди», высказалась относительно критики в свой адрес. Об этом 26 апреля пишет TMZ.

Скриншот т/с «Первая Леди». Реж. Аарон Кули. 2022 год Виола Дэвис в роли Мишель Обамы

«Они (критики — ИА REGNUM) всегда думают, что говорят вам что-то, чего вы не знаете. Каким-то образом вы живёте, а вас окружают люди, которые лгут вам и говорят: «Я собираюсь быть человеком, который говорит тебе правду». Таким образом, это дает им возможность быть жестокими», — считает артистка. Дэвис также сказала, что не общается с Мишель Обамой, поэтому не знает, как супруга экс-президента США Барака Обамы отнеслась к её игре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Сети раскритиковали Виолу Дэвис за изображение Мишель Обамы. Зрители посчитали, что актриса неестественно поджимает губы, чтобы повторить мимику бывшей первой леди, и назвали это выражение «утиным лицом».