Брюссель, 26 апреля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. С Россией договариваться нужно, ведь Европейский союз не хочет всегда жить «в состоянии напряжённости», написал 26 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём блоге.

Mil.gov.ua Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Он заявил, что в будущем Европейскому союзу, который не хочет жить в перманентном конфликте, «предстоит найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией, включая согласование гарантий безопасности для мирного сосуществования».

При этом глава европейской дипломатии ставит условие России: российское руководство должно понять, что «не может обеспечить свою безопасность за счёт европейской безопасности и безопасности соседей России». Тут же он заявил, что Россия должны уйти с Украины.

Упомянув о инициативе РФ по гарантиям безопасности (которые ЕС, США и НАТО фактически отвергли), Боррель заявил, что Вашингтон и Брюссель «аккуратно ответили на письма России и предложенные ей договоры»: якобы Москве был послан сигнал, что Запад готов «обсуждать все аспекты безопасности, включая российское видение её неделимости».