Гавана, 26 апреля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Куба и Сальвадор подписали 25 апреля соглашение о совместном обучении кадров в области здравоохранения, фармацевтики и медицинского оборудования. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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При подписании соглашения кубинскую сторону представлял директор Центр государственного контроля лекарственных средств и медицинского оборудования Cecmed Ольга Хакобо, а Сальвадор — её коллега Ноэ Гарсия.

В рамках соглашения Cecmed возьмет на себя обязательства по увеличению числа обучаемых специалистов из Сальвадора. Предполагается, что прошедшие обучение на Кубе фармацевты и медицинские работники послужат не только в области здравоохранения, но и в борьбе с распространением наркотиков во всей Латинской Америке.