Москва, , 21:05 — REGNUM Украинские нацисты подготовили в Николаеве провокацию с массовыми жертвами управляемых взрывов, сообщил 26 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Взрывы должны быть устроены возле предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» при массовом скоплении мирных жителей города.

«В городе Николаеве боевики территориальной обороны подготовили очередную изощренную провокацию с многочисленными жертвами. С этой целью в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих», — рассказал Мизинцев.

«Такие действия украинских властей, в очередной раз, демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — добавил начальник российского Национального центра управления обороной.

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