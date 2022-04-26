Москва, 26 апреля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Украинские нацисты подготовили в Николаеве провокацию с массовыми жертвами управляемых взрывов, сообщил 26 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Взрывы должны быть устроены возле предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» при массовом скоплении мирных жителей города.

«В городе Николаеве боевики территориальной обороны подготовили очередную изощренную провокацию с многочисленными жертвами. С этой целью в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих», — рассказал Мизинцев.

«Такие действия украинских властей, в очередной раз, демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — добавил начальник российского Национального центра управления обороной.