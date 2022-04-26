Лас-Вегас, США, 26 апреля 2022, 21:02 — REGNUM Американский музыкант Ne-Yo (Шейфер Чимер Смит) во второй раз женился на Кристал Ренэй Уильямс. Об этом 26 апреля сообщает TMZ, ссылаясь на свои источники.
По словам инсайдеров, бывшие супруги вновь сыграли свадьбу. Пара устроила торжество на крыше казино Resorts World Las Vegas.
ИА REGNUM напоминает, что Шейфер Чимер Смит и Кристал Ренэй Уильямс поженились в 2016 году, но спустя четыре года подали документы на развод. Позже музыкант признался, что пандемия коронавируса спасла их брак. У пары трое общих детей.
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