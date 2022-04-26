Лас-Вегас, США, 26 апреля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Американский музыкант Ne-Yo (Шейфер Чимер Смит) во второй раз женился на Кристал Ренэй Уильямс. Об этом 26 апреля сообщает TMZ, ссылаясь на свои источники.

Скриншот видео в YouTube Ne-Yo

По словам инсайдеров, бывшие супруги вновь сыграли свадьбу. Пара устроила торжество на крыше казино Resorts World Las Vegas.

ИА REGNUM напоминает, что Шейфер Чимер Смит и Кристал Ренэй Уильямс поженились в 2016 году, но спустя четыре года подали документы на развод. Позже музыкант признался, что пандемия коронавируса спасла их брак. У пары трое общих детей.