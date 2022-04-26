Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, , 21:00 — REGNUM На Ямале бывшего руководителя муниципального предприятия Надыма осудили условно за растрату бюджетных средств на сумму более 35 млн рублей. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Суд Freesmi.by

По данным следствия, в 2019 году он в сговоре с двумя заместителями главы Надымского района организовал подписание несоответствующих действительности актов о приёмке выполненных работ. И поступившую субсидию на сумму более 35 млн рублей растратили.

Суд назначил экс-руководителю три года условно. Уголовные дела заместителей района находятся на стадии следствия. А руководитель одного из ООО, в чью пользу потратили деньги, получила два года колонии.