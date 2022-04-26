Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, 26 апреля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. На Ямале бывшего руководителя муниципального предприятия Надыма осудили условно за растрату бюджетных средств на сумму более 35 млн рублей. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Freesmi.by Суд

По данным следствия, в 2019 году он в сговоре с двумя заместителями главы Надымского района организовал подписание несоответствующих действительности актов о приёмке выполненных работ. И поступившую субсидию на сумму более 35 млн рублей растратили.

Суд назначил экс-руководителю три года условно. Уголовные дела заместителей района находятся на стадии следствия. А руководитель одного из ООО, в чью пользу потратили деньги, получила два года колонии.