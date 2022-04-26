Кито, , 21:29 — REGNUM По меньшей мере 15 человек получили ранения 25 апреля в результате столкновения между заключёнными в тюрьме на севере Эквадора. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Полиция Эквадора

Инцидент произошел из-за борьбы за власть между членами двух преступных группировок. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции удалось успокоить заключенных. В ходе обыска было обнаружено не менее 43 единиц холодного оружия.

Пенитенциарная система Эквадора в последние два года переживает тяжелый кризис из-за массовых столкновений и убийств. В 2021 году в тюрьмах страны погибли насильственной смертью более 320 человек.

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